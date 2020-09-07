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Эксперт назвал риски новой логистики для нефтепродуктов

07.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Один из рисков создания новых логистических цепочек экспорта белорусских нефтепродуктов заключается в том, что Россия сможет настаивать на использовании других трейдеров, а это поставит под вопрос сложившиеся схемы реализации. То есть зарабатывать на перепродажах станут уже другие компании. Для экономических и политических элит Беларуси это создает дополнительные риски.

Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью EADaily.

Эксперт обратил внимание на то, что если поток нефтепродуктов перенаправят через Россию, то у российской стороны появится больше данных о цепочке экспорта белорусских нефтепродуктов: каким трейдерам «Белнефтехим» продает нефтепродукты для перепродажи, по каким ценам идут сделки…

Если Беларусь гарантирует, что перенаправит через российские порты более 5 млн тонн нефтепродуктов, то Россия вполне может либо построить новый нефтепродуктопровод на Усть-Лугу, либо перепрофилировать нефтепроводы под нефтепродуктопроводы, считает эксперт.

«Но сейчас никаких гарантий Минск не дает», — отмечает Юшков.

По мнению эксперта, следует также учитывать, что из-за российского налогового маневра стоимость нефти для Беларуси приближается к мировой цене. В итоге может получиться так, что себестоимость белорусских нефтепродуктов станет настолько высокой, что они будут неконкурентоспособными на европейском рынке.

«А это сократит экспорт, и вопрос перенаправления транзита нефтепродуктов на Россию станет неактуальным», — подытожил Юшков.
 
Теги: Минск
 
 
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Один из рисков создания новых логистических цепочек экспорта белорусских нефтепродуктов заключается в том, что Россия сможет настаивать на использовании других...
 
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