Эксперт назвал риски новой логистики для нефтепродуктов

EADaily. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью





Эксперт обратил внимание на то, что если поток нефтепродуктов перенаправят через Россию, то у российской стороны появится больше данных о цепочке экспорта белорусских нефтепродуктов: каким трейдерам «Белнефтехим» продает нефтепродукты для перепродажи, по каким ценам идут сделки…





Если Беларусь гарантирует, что перенаправит через российские порты более 5 млн тонн нефтепродуктов, то Россия вполне может либо построить новый нефтепродуктопровод на Усть-Лугу, либо перепрофилировать нефтепроводы под нефтепродуктопроводы, считает эксперт.





«Но сейчас никаких гарантий Минск не дает», — отмечает Юшков.





По мнению эксперта, следует также учитывать, что из-за российского налогового маневра стоимость нефти для Беларуси приближается к мировой цене. В итоге может получиться так, что себестоимость белорусских нефтепродуктов станет настолько высокой, что они будут неконкурентоспособными на европейском рынке.





«А это сократит экспорт, и вопрос перенаправления транзита нефтепродуктов на Россию станет неактуальным», — подытожил Юшков.



