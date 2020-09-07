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Долларов всем не хватает: снова пошел в рост

07.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Торги в понедельник на БВФБ завершились уже пятым подряд укреплением белорусского рубля к валютной корзине. Сегодня её значение упало на 0,35% до минимума за 13 дней. До этого была серия из восьми исторических рекордов.

С начала сентября стоимость корзины валют упала на 2,03%.

Курс доллара вырос всего на 0,0023 BYN до 2,6365 BYN/USD. С начала месяца стоимость доллара опустилась на 0,0183 BYN. Объём торгов сегодня немного превысил 30 млн. долларов.

Курс евро опустился лишь на 0,0001 BYN до 3,1210 BYN/EUR. Европейская валюта с начала сентября подешевела уже на 0,0388 BYN до минимума за 13 дней.

Курс российского рубля упал на 0,0259 BYN до 3,4838 BYN/100 RUB. Стоимость сотни российских рублей с начала месяца обвалилась на 0,1113 BYN.

Итоги минувшей недели на валютном рынке РБ

Белорусскому рублю удалось укрепиться ко всем валютам:

доллар упал на 0,0289 BYN (−1,09%);
евро обвалился на 0,0457 BYN (−1,44%);
российский рубль рухнул на 0,0605 BYN (−1,69%);
корзина валют подешевела на 1,44%.

Рекордный обвал ЗВР Беларуси по итогам августа


Нацбанк Беларуси сегодня опубликовал данные о состоянии золотовалютных резервов. Их величина сократилась на 1,400 млрд. — рекордное значение за всю историю публикации статистики с 2003 года.

Предыдущим антирекордом было мартовское значение — минус 1,018 млрд USD. Сейчас оно перебито более чем на 0,380 млрд. USD.

За август НБРБ на поддержку рубля потратил около 1 млрд. долларов.

Сальдо покупки-продажи наличной валюты стало худшим за 68 месяцев — с декабря 2014 года.


Центробанк России

Российский рубль сегодня девальвируется к доллару и евро. Банк России повысил официальный курс доллара на завтра на 41 копейку до 75,5910 RUB/USD. Это максимум за 5,5 месяцев. С начала сентября курс доллара подскочил на 1,79 рубля.

Официальный курс евро на завтра вырос на 44 копейки до 89,4771 российских рублей — максимума почти за 4 года и 7 месяцев. Евровалюта с начала месяца подорожала на 1,65 рубля.

Уже можно напомнить, что исторического максимума евро достиг 22 января 2016 года — 91,1814 RUB/EUR.

Итоги августа на валютном рынке России

курс доллара +0,3778 (+0,51%);
курс евро +0,5377 (+0,62%).
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Торги в понедельник на БВФБ завершились уже пятым подряд укреплением белорусского рубля к валютной корзине. Сегодня её значение упало на 0,35% до минимума за 13 дней....
 
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