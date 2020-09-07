ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верх цинизма: Песков назвал "хулиганскими выходками" нападения титушек на мирных граждан в Минске

07.09.2020 15:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "хулиганскими выходками"нападения на участников акций протеста в Минске.



В беседе с журналистами в понедельник он выразил уверенность, что "правоохранители" Беларуси проверят обстоятельства случившегося.

"Нет, безусловно, это какие-то хулиганские выходки", - заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли сообщения о том, что в Минске неизвестные напали на кафе и разбили дубинками стекло входной двери, "тревожным звонком", после которого потребуется задействовать резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ.

"Мы знаем по заявлениям наших белорусских коллег, что они уже проверяют эту информацию, эти съемки. Надеемся, что в данном случае белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу", - подчеркнул Песков.

Напомним, среди тех, кто бил дубинкой стекло, оказался начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Так что ни у кого нет сомнений, чем именно закончится эта проверка.

Пескову на заметку: иногла лучше молчать, чем говорить, чтобы лишний раз не подставлять себя и хозяина.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "хулиганскими выходками"нападения на участников акций протеста в Минске.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава СК рассказал подробности двух громких дел
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика