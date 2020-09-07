







В беседе с журналистами в понедельник он выразил уверенность, что "правоохранители" Беларуси проверят обстоятельства случившегося.





заявил представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли сообщения о том, что в Минске неизвестные напали на кафе и разбили дубинками стекло входной двери, "тревожным звонком", после которого потребуется задействовать резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ. "Нет, безусловно, это какие-то хулиганские выходки", -представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, являются ли сообщения о том, что в Минске неизвестные напали на кафе и разбили дубинками стекло входной двери, "тревожным звонком", после которого потребуется задействовать резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ.





"Мы знаем по заявлениям наших белорусских коллег, что они уже проверяют эту информацию, эти съемки. Надеемся, что в данном случае белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу", - подчеркнул Песков.





Напомним, среди тех, кто бил дубинкой стекло, оказался начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Так что ни у кого нет сомнений, чем именно закончится эта проверка.





Пескову на заметку: иногла лучше молчать, чем говорить, чтобы лишний раз не подставлять себя и хозяина.







