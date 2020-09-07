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Верх цинизма: Песков назвал "хулиганскими выходками" нападения титушек на мирных граждан в Минске
Источник материала: Партизан
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "хулиганскими выходками"нападения на участников акций протеста в Минске.
В беседе с журналистами в понедельник он выразил уверенность, что "правоохранители" Беларуси проверят обстоятельства случившегося.
"Нет, безусловно, это какие-то хулиганские выходки", -
"Мы знаем по заявлениям наших белорусских коллег, что они уже проверяют эту информацию, эти съемки. Надеемся, что в данном случае белорусские правоохранительные органы выполнят свою работу", - подчеркнул Песков.
Напомним, среди тех, кто бил дубинкой стекло, оказался начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Николай Карпенков. Так что ни у кого нет сомнений, чем именно закончится эта проверка.
Пескову на заметку: иногла лучше молчать, чем говорить, чтобы лишний раз не подставлять себя и хозяина.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "хулиганскими выходками"нападения на участников акций протеста в Минске.
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