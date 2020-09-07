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Ночью будет холодно
Источник материала: Навiны
Предстоящей ночью в Беларуси будет очень холодно, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, по восточной части пройдут дожди (местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются ливни).
Сгустится слабый туман. Ветер западный порывистый.
Температура воздуха опустится до +7..+12°С (местами при прояснениях — до +4..+6°).
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Предстоящей ночью в Беларуси будет очень холодно, сообщили в Белгидромете.
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