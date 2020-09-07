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Ночью будет холодно

07.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Предстоящей ночью в Беларуси будет очень холодно, сообщили в Белгидромете.

Ночью будет холодно
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, по восточной части пройдут дожди (местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются ливни).

Сгустится слабый туман. Ветер западный порывистый.

Температура воздуха опустится до +7..+12°С (местами при прояснениях — до +4..+6°).

 
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Предстоящей ночью в Беларуси будет очень холодно, сообщили в Белгидромете.
 
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