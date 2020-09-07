Ночью будет холодно

Предстоящей ночью в Беларуси будет очень холодно, сообщили в Белгидромете.



Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, по восточной части пройдут дожди (местами по Гомельской и Могилевской областям ожидаются ливни).

Сгустится слабый туман. Ветер западный порывистый.

Температура воздуха опустится до +7..+12°С (местами при прояснениях — до +4..+6°).