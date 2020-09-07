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Власти ФРГ резко осудили применение силы в отношении демонстрантов в Беларуси

07.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство ФРГ резко осудило применение силы в отношении демонстрантов в Беларуси.

По словам официальный представитель кабмина Штеффена Зайберта, Берлин испытывает «глубокое уважение» к тысячам белорусов, которые вышли на Марш единства, передает DW.

«Единственный ответ, который, по всей видимости, есть на данный момент у Лукашенко и его приближенных, — это неприкрытое насилие», — подчеркнул он.

Зайберт отметил, что Берлин «требует незамедлительного освобождения тех, кто был задержан перед выборами, в день голосования и после него только за то, что они реализовывали свои демократические и очевидные гражданские права».

 
 
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Правительство ФРГ резко осудило применение силы в отношении демонстрантов в Беларуси.
 
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