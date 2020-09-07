Минобороны: в высшую степень боевой готовности приведены две артиллерийские и одна танковая база

В рамках очередного этапа проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси в высшую степень боевой готовности приведены две артиллерийские и одна танковая база, сообщает пресс-служба Министерства обороны.





Речь идет о 1868-й артиллерийской базе вооружения (Гомель), 3620-й артиллерийской базе вооружения (Минск), 969-й базе резерва танков (поселок Уречье-2 в Любанском районе Минской области).

«Мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений, — отметили в военном ведомстве. — Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения».

31 августа в высшую степень боевой готовности в рамках проверки была приведена 2766-я база горючего (агрогородок Красный Берег в Жлобинском районе Гомельской области).

Третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси проводится с 24 августа по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба ВС — первого замминистра обороны Александра Вольфовича.

Проверка проводится для «оценки способности и готовности воинских частей выполнить задачи по предназначению в динамично меняющейся обстановке, днем и ночью, а также совершенствование боевой выучки войск».

Ранее сообщалось, что в ходе проверки «предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», а завершится она «проведением тактического учения».