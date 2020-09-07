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Тихановская о задержаниях представителей КС: власть занимается террором

07.09.2020 15:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь» — так прокомментировала бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская неофициальную информацию о задержаниях представителей Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране.

Тихановская о задержаниях представителей КС: власть занимается террором

«Похищения Марии Колесниковой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова — это попытка сорвать работу Координационного совета и запугать его членов, — цитирует Тихановскую телеграм-канал «Пул Первой». — Власти ошибаются, когда думают, что это нас остановит. Чем больше они запугивают, тем больше людей будет выходить на улицу. Мы продолжим борьбу, будем добиваться освобождения всех заключенных и проведения новых честных выборов».

По неофициальной информации, сегодня утром в Минске были задержаны член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса Мария Колесникова, сотрудник пресс-службы КС Антон Родненков и исполнительный секретарь совета Иван Кравцов. Адвокаты пытаются выяснить их местонахождение.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила БелаПАН, что столичная милиция их не задерживала.

 
Теги: Минск
 
 
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«Власть занимается террором, по-другому это не назовешь» — так прокомментировала бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская неофициальную...
 
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