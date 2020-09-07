Отбывающего 15-суточный арест одного из лидеров стачкома «Беларуськалия» Анатолия Бокуна уволили с работы

В ОАО «Беларуськалий» подтвердили увольнение сопредседателя стачкома предприятия Анатолия Бокуна, который сейчас отбывает 15-суточный административный арест.





В приказе об увольнении, который имеется в распоряжении редакции БелаПАН, сказано, что с 20 августа Бокун «отсутствует на работе без уважительных причин, чем совершил прогул». Приказ подписан 28 августа директором первого рудоуправления Александром Чаяновым. Бокуна уведомили об увольнении заказным письмом.

«Его уволили за нарушение трудовой дисциплины, потому что он не ходит на работу без уважительной причины», — сказали БелаПАН в отделе кадров.

Анатолий Бокун работал механиком отделения сгущения сильвинитовой обогатительной фабрики первого рудоуправления.

17 августа на «Беларуськалии» была объявлена забастовка. Шахтеры потребовали признать результаты выборов президента недействительными, привлечь Александра Лукашенко и главу Центризбиркома Лидию Ермошину к ответственности за преступление против народа и фальсификацию выборов, освободить всех политзаключенных и участников мирных акций, признать все постановления и приговоры, вынесенные в их отношении, необоснованными и незаконными и прочее. Бокун был избран сопредседателем стачкома.

24 августа его задержали и оштрафовали на 25 базовых величин (675 рублей) за участие в несанкционированном мероприятии. 31 августа Бокун вновь был задержан и осужден на 15 суток административного ареста по аналогичному обвинению.

Увольнение Бокуна в стачкоме расценивают как репрессии.

Что касается стачки на «Беларуськалии», то, по информации члена стачкома Романа Леончика, первые три дня ее поддержало около четырех тысяч работников предприятия. Затем под давлением администрации многие шахтеры приступили к работе. Сейчас в стачке находятся 23 человека. «Первую волну протестов в Солигорске загасили. Мы надеемся на вторую волну и массовую поддержку. Может, повлияет экономический кризис», — добавил член стачкома.