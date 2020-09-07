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Минобороны приводит в высшую боевую готовность артиллерию и танки

07.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Сегодня в высшую степень боевой готовности приводятся две артиллерийских базы и танковое подразделение, сообщается на официальном сайте Минобороны.

"С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание.

YouTube / ВоенТВ Беларуси
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"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в заявлении пресс-службы.

В министерстве отмечают активность по передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. По информации генштаба Минобороны Беларуси, на территории соседних государств на постоянной основе находится более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

В НАТО опровергают заявления Минска о наращивании сил альянса у белорусских границ и уверяют, что все расположенные на сопредельной территории войска направлены исключительно на оборону.

Ранее глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявлял о вмешательстве во внутренние дела страны и предложил провести комплексные тактические учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Инициативу одобрил президент страны Александр Лукашенко.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжается масштабная проверка всех родов войск. Она включает в себя не только развертывание частей, но и призыв военнослужащих из запаса.
 
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