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Минобороны приводит в высшую боевую готовность артиллерию и танки
07.09.2020 15:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 сен – Sputnik. Сегодня в высшую степень боевой готовности приводятся две артиллерийских базы и танковое подразделение, сообщается на официальном сайте Минобороны.
"С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - сообщает пресс-служба ведомства.
Как уточнили в ведомстве, мероприятия проверки включают в себя
"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в заявлении пресс-службы.
В министерстве отмечают активность по
В НАТО опровергают заявления Минска о наращивании сил альянса у белорусских границ и уверяют, что все расположенные на сопредельной территории войска направлены исключительно на оборону.
Ранее глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин
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В Беларуси продолжается масштабная проверка всех родов войск. Она включает в себя не только развертывание частей, но и призыв военнослужащих из запаса.
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