Минобороны приводит в высшую боевую готовность артиллерию и танки

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 7 сен – Sputnik. Сегодня в высшую степень боевой готовности приводятся две артиллерийских базы и танковое подразделение, сообщается на официальном сайте Минобороны.

"С 7 сентября в ходе очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных Сил в высшую степень боевой готовности приводятся 1868-я артиллерийская база вооружения, 969-я база резерва танков и 3620-я артиллерийская база вооружения", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточнили в ведомстве, мероприятия проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание.

"Завершится проверка участием воинских частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", - говорится в заявлении пресс-службы.

В министерстве отмечают активность по передвижению войск НАТО на территорию Польши и Литвы. По информации генштаба Минобороны Беларуси, на территории соседних государств на постоянной основе находится более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжелой военной техники.

В НАТО опровергают заявления Минска о наращивании сил альянса у белорусских границ и уверяют, что все расположенные на сопредельной территории войска направлены исключительно на оборону.

Ранее глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявлял о вмешательстве во внутренние дела страны и предложил провести комплексные тактические учения с войсками западного оперативного командования на гродненском тактическом направлении. Инициативу одобрил президент страны Александр Лукашенко.

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