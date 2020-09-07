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КС прогнозирует нарастание протестов в связи с похищением членов Совета

07.09.2020 15:41 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото:yandex.com

Координационный совет выступил с заявлением в связи с похищением Колесниковой, Родненкова и Кравцова, а также задержанием Лилии Власовой и Сергеия Дылевского.

Неизвестными людьми в центре Минска похищены член Президиума Координационного Совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков, исполнительный секретарь Иван Кравцов, - говорится в заявлении. -  Их местонахождение неизвестно. При этом органы, призванные в нашей стране защищать порядок и законность, до сих пор не предоставили информацию о местонахождении наших коллег, и отрицают свою причастность.

В субботу была насильно вывезена из страны член Президиума Координационного совета Ольга Ковалькова. Ранее было предъявлено обвинение члену Президиума Координационного совета Лилии Власовой, под административным арестом находится член Президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

Очевидно, что такие методы являются незаконными и не могут привести ни к какому другому результату кроме обострения ситуации в стране, углубления кризиса и дальнейшего нарастания протестов.

Мы видим, что в последние дни власть вместо попытки диалога с обществом начала открыто использовать методы террора.

Координационный совет отмечает, что все действия совершенные лицами, выступающими в официальном статусе, сопряженные с применением насилия и направленные на подавление политической и общественной активности граждан являются преступлениями против человечества, и могут быть расследованы без ограничения сроков давности.

Координационный совет требует немедленного освобождения Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова, Ивана Кравцова, а также подтверждения возможности свободного возвращения Ольги Ковальковой, Павла Латушко и Светланы Тихановской в страну.

 
Теги: Минск
 
 
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Координационный совет выступил с заявлением в связи с похищением Колесниковой, Родненкова и Кравцова, а также задержанием Лилии Власовой и Сергеия Дылевского.
 
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