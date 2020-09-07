Купаловский закрылся, но одна из премьер все же состоится

Источник материала: Tut.by

Первой онлайн-премьерой Купаловского театра в новом сезоне должна была стать постановка «Іранская канферэнцыя» по пьесе Ивана Вырыпаева. Сейчас Купаловский в простое, в труппе осталось 15 человек, но премьера все же состоится.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По сюжету лучшие представители мировой интеллектуальной элиты собираются на конференцию, чтобы обсудить болезненную тему — нарушение прав и свобод, издевательства, военные конфликты на Ближнем Востоке.

В спектакле можно будет увидеть актеров Романа Подоляко, Юлию Шпилевскую, Александра Подобеда, Ивана Труса и Викторию Чавлытко. Они, а также режиссер Дмитрий Тишко в августе уволились из Купаловского. Сам же проект создавался в июне и июле.

Спектакль создан при финансовой поддержке Посольства Польши в Беларуси и Польского института в Минске.

Премьера состоится на YouTube-канале театра 8 сентября (вторник) с 19.00 до 22.00.