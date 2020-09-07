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Купаловский закрылся, но одна из премьер все же состоится
Источник материала: Tut.by
Первой онлайн-премьерой
По сюжету лучшие представители мировой интеллектуальной элиты собираются на конференцию, чтобы обсудить болезненную тему — нарушение прав и свобод, издевательства, военные конфликты на Ближнем Востоке.
В спектакле можно будет увидеть актеров Романа Подоляко, Юлию Шпилевскую, Александра Подобеда, Ивана Труса и Викторию Чавлытко. Они, а также режиссер Дмитрий Тишко в августе уволились из Купаловского. Сам же проект создавался в июне и июле.
Спектакль создан при финансовой поддержке Посольства Польши в Беларуси и Польского института в Минске.
Премьера состоится на
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Первой онлайн-премьерой Купаловского в нового сезона должна была стать постановка «Іранская канферэнцыя» по пьесе Ивана Вырыпаева. Сейчас Купаловский в простое,...
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