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Купаловский закрылся, но одна из премьер все же состоится

07.09.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первой онлайн-премьерой Купаловского театра в новом сезоне должна была стать постановка «Іранская канферэнцыя» по пьесе Ивана Вырыпаева. Сейчас Купаловский в простое, в труппе осталось 15 человек, но премьера все же состоится.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По сюжету лучшие представители мировой интеллектуальной элиты собираются на конференцию, чтобы обсудить болезненную тему — нарушение прав и свобод, издевательства, военные конфликты на Ближнем Востоке.

В спектакле можно будет увидеть актеров Романа Подоляко, Юлию Шпилевскую, Александра Подобеда, Ивана Труса и Викторию Чавлытко. Они, а также режиссер Дмитрий Тишко в августе уволились из Купаловского. Сам же проект создавался в июне и июле.

Спектакль создан при финансовой поддержке Посольства Польши в Беларуси и Польского института в Минске.

Премьера состоится на YouTube-канале театра 8 сентября (вторник) с 19.00 до 22.00.

 
Теги: Минск
 
 
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Первой онлайн-премьерой Купаловского в нового сезона должна была стать постановка «Іранская канферэнцыя» по пьесе Ивана Вырыпаева. Сейчас Купаловский в простое,...
 
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