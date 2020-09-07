Капитан «Крумкачоў»: «Жизнь многих белорусов разделилась на до и после 9 августа»

Источник материала: Tut.by

Капитан «Крумкачоў» Павел Гречишко рассказал, что не мог представить такого сплочения белорусского общества, пишет «Трибуна».



Фото: offside.by

— О чем ты подумал, когда узнал, что Козека и Рассолько избиты и находятся в милиции ?

— Зная нашу команду, подумал, что это шутка. Мы не знали, что ребята куда-то пойдут. И тут в чате новость. Первая мысль: «Вы что, травите? У нас послезавтра игра!» Сразу такая дезориентация: «Что происходит?» А потом мы узнали, что их еще и избили при задержании. И вообще внутри все закипело, злость почувствовалась. Как жизнь многих белорусов разделилась на до и после 9 августа, так и у меня тогда. Фактически это коснулось моей семьи.

Вот вроде и учишь себя ближе к 30 годам контролировать эмоции, управлять ими и направлять в нужное русло. А тут фонтан и поток непонятных чувств. И не только у меня, а у всех, кто рядом. Сообщения, звонки с вопросами. Ты хочешь разобраться, помочь, а тебе нечем помочь. Тебе не дают помочь! И эта беспомощность гнетет.

— К РУВД помимо игроков «воронов» приехали Игорь Рожков, Владимир Бушма…

— Солидарность. Это сейчас самое главное слово в белорусском обществе. Настолько слаженного и сплоченного общества я не мог себе представить до девятого числа. Я не мог предположить, что мы сделаем такой огромный скачок в плане становления нации.

До нации нам еще далеко, но мы из народонаселения уже превратились в больше, чем народ. Раньше у нас все жили по принципу моя хата с краю, а там хоть трава не расти. Конечно, были неравнодушные люди, но с большего это было так. А теперь ты посмотри по сторонам. Мы уже выиграли! Мы настолько сплотились! Там беда — люди объединяются.

— Меня поразила история, как люди скидывались водителю на штраф, пока он сидел в машине ГАИ.

— Вот именно! Я не мог такого представить. Я горд. Я горд за белорусов. Я горд называть себя белорусом. Это космос. Мы с земли улетели. И пускай не все еще решено и много неопределенности, но мы в этой ситуации уже не проиграли.

— Еще не победили, но уже не проиграли.

— Да. Я то же самое и ребятам вчера (в день игры с «Динамо». — Прим.) говорил. Да, я уверен, что нас ["Курмкачоў"] накажут. Не сразу, так где-то потом. И я призываю федерацию снисходительно отнестись к клубу, потому что инициаторы всего — футболисты. Даже не футболисты, а люди. Мы все в первую очередь люди, — сказал Гречишко.