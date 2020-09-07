ЛАИР: десять белорусских компаний готовы перенести деятельность в Латвию

Источник материала: Tut.by

Десять компаний из Беларуси уже выразили желание перенести деятельность в Латвию. Об этом пишет DELFI со ссылкой на слова директора Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарса Рожкалнса.



Директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарс Рожкалнс. Фото: LETA

В течение недели ЛАИР проконсультировало более 100 белорусских компаний, которые оценивают возможность о переносе деятельности в Латвию.

«Параллельно эти компании рассматривают и другие возможности, поэтому оперативные действия имеют решающее значение. Сейчас работаем в тесном сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), Погранохраной, финансовым надзором и другими ведомствами, чтобы подготовить проверенную на практике дорожную карту для бизнесменов, которые примут решение в пользу Латвии», — пояснил Каспарс Рожкалнс.

По его словам, латвийское предложение серьезно оценивают несколько ведущих белорусских компаний из сферы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).

ЛАИР в сотрудничестве с УДГМ и другими учреждениями создало специальную команду, которая в ускоренном порядке рассматривает заявки от белорусских компаний и предлагает возможные решения. В число этих решений входит предоставление так называемых стартап-виз или временных видов на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.

«Уже сейчас можем сказать, что белорусские компании проявляют интерес к открывающимся в Латвии возможностям. ЛАИР при оперативном сотрудничестве с УДГМ уже организовало несколько визитов в Латвию для представителей белорусских компаний. В общем, было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решения о частичном или полном переносе деятельности в Латвию», — сказал директор ЛАИР.

Латвийская сторона преимущественно ведет переговоры с компаниями сферы ИКТ. По официальным данным, в Беларуси в этой сфере действуют примерно 1700 компаний.