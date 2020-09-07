|
ЛАИР: десять белорусских компаний готовы перенести деятельность в Латвию
Источник материала: Tut.by
Десять компаний из Беларуси уже выразили желание перенести деятельность в Латвию. Об этом пишет
В течение недели ЛАИР проконсультировало более 100 белорусских компаний, которые оценивают возможность о переносе деятельности в Латвию.
«Параллельно эти компании рассматривают и другие возможности, поэтому оперативные действия имеют решающее значение. Сейчас работаем в тесном сотрудничестве с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), Погранохраной, финансовым надзором и другими ведомствами, чтобы подготовить проверенную на практике дорожную карту для бизнесменов, которые примут решение в пользу Латвии», — пояснил Каспарс Рожкалнс.
По его словам, латвийское предложение серьезно оценивают несколько ведущих белорусских компаний из сферы информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).
ЛАИР в сотрудничестве с УДГМ и другими учреждениями создало специальную команду, которая в ускоренном порядке рассматривает заявки от белорусских компаний и предлагает возможные решения. В число этих решений входит предоставление так называемых стартап-виз или временных видов на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.
«Уже сейчас можем сказать, что белорусские компании проявляют интерес к открывающимся в Латвии возможностям. ЛАИР при оперативном сотрудничестве с УДГМ уже организовало несколько визитов в Латвию для представителей белорусских компаний. В общем, было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решения о частичном или полном переносе деятельности в Латвию», — сказал директор ЛАИР.
Латвийская сторона преимущественно ведет переговоры с компаниями сферы ИКТ. По официальным данным, в Беларуси в этой сфере действуют примерно 1700 компаний.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Латвийское предложение серьезно оценивают несколько ведущих белорусских компаний из сферы информационных и коммуникационных технологий
|
Свежие газеты
Архив (Разное)