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Минчане с утра стоят в очереди в кофейню, где вчера разбили стекло. Побывали там

07.09.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске впервые за время протестов разгромили витрину. Причем сделали это не протестующие, как, например, на митингах в США, а сотрудники милиции. Они разбили входную дверь в кофейню O’Petit, где прятались протестующие. Сегодня к заведению еще до открытия выстроилась очередь. TUT.BY поговорил с гостями, которых не смог разогнать даже дождь. А еще узнали у владельцев, что они планируют делать дальше.


«Пришли поддержать ребят, чтобы у них была возможность отремонтировать дверь»

6 сентября в столице прошел протестный «Марш единства», после которого начались задержания. Останавливали и избивали людей и в районе Немиги. Часть митингующих попыталась спрятаться от преследования в кофейне O’Petit на Победителей, 3, работник кафе закрыл дверь на ключ. Но сотрудников милиции без опознавательных знаков это не остановило: они разбили стеклянную дверь — и начались задержания.

Сегодня люди пришли поддержать заведение с самого утра — еще до открытия кофейни в 10.00. К 11 часам в очереди было порядка 20 человек, через час желающих купить здесь кофе стало в три раза больше. Марина с сыном распланировала сегодняшний маршрут так, чтобы зайти на кофе в O’Petit. Девушка видела видео, в котором милиция разбила входную дверь кафе.

— Наш частный бизнес, особенно малый, буквально выживает. Поэтому мы пришли поддержать ребят, чтобы, во-первых, у них была возможность отремонтировать дверь, а во-вторых — чтобы они видели, что их поддерживают.


Сегодня к кофейне пришел программист Влад, чтобы «собрать ребятам на новую дверь». Он готов не только купить кофе, но и поддержать компанию финансово (в копилку бариста он положил 5 евро).

— Как только появляются силовики, опасно становится на каждом участке, где бы ты ни находился. Сама тактика задерживать людей, которые уже расходятся, — это показательная жестокость. Но сотрудники кофейни крутые, пытались защитить ребят. Респект!


Влад (парень в красной байке)

Чтобы заглянуть в кофейню на Победителей, Анна специально приехала из Боровлян в Минск. Она признается, что обычно пьет кофе дома, но после вчерашних событий решила изменить своим привычкам. Про O’Petit она узнала только вчера. «Дичь творится! Вот, пришли поддержать людей», — говорит она.

Аня пришла за напитком не одна, а с мамой-пенсионеркой Мариной. На пенсию та вышла преждевременно: после фото на разрешенном пикете Тихановской 30 июля с ней не продлила контракт одна из страховых компаний. Большая доля акций страховой находится в управлении Управления делами президента, уточняет женщина. Но Марина не переживает: говорит, раньше ходила на митинги почти каждый день, теперь сможет бывать на них еще чаще.

— Все, что сейчас происходит, — ужасно, — эмоционально высказывается женщина. — Мой внук, которому четыре года, говорит мне: «Мы не пойдем [на митинги] — я боюсь, что нас всех убьют».


Совладелец кофейни: «Дверь отремонтируют сегодня и бесплатно — в знак солидарности»

В районе 12 часов в кофейне появился совладелец O’Petit Владимир. Он привез продукты, сказал, что склад находится рядом и время от времени он еще будет их подвозить. Бизнесмена не удивило, что к утру у кофейни собрались люди: он предвидел это по тому количеству звонков и сообщений, которые вчера получил. Говорит, что многие хотели помочь материально, откликнулись и оконные компании, готовые восстановить стекло. Дверь должны отремонтировать сегодня — кстати, в знак солидарности специалисты сделают это бесплатно.

Владимир говорит, что пока «все находится в подвешенном состоянии», но мониторить ситуацию владельцы кофейни планируют.

— Вчера сотрудники милиции (Следственный комитет. — Прим. TUT.BY) были в кофейне, они брали объяснительные. Пока звонков от них не поступало. Адвокаты тоже пока ничего не говорят.

На момент публикации текста ситуация не изменилась. Действия своих сотрудников совладелец оценивает так:

— Наверное, это правильный поступок: люди были без формы, в масках. Если это правоохранительные органы, зачем они скрывают лица и снимают форму?


Заходим в саму кофейню — она крохотная и полностью забита людьми. Оксана впервые пришла сюда с друзьями в знак поддержки. Говорит, что знает заведения, которые в похожей ситуации проявили меньше сознательности и не впустили протестующих, которых преследовали силовики. Ее знакомый Алексей тоже приехал поддержать заведение. Собеседник делится:

— Я очень расстроен беспределом, происходящим в стране, и удивлен, почему люди без опознавательных знаков могут приходить и громить кафе. Причем часть людей здесь просто пила кофе.


Вчера, когда часть протестующих решила спрятаться в кафе, здесь действительно находились посетители. Сотрудники кофейни говорят, что тут было около 10 гостей. Когда забежали протестующие, их стало приблизительно 20. Половина из них решили оставить свои номера, чтобы в случае чего выступить как свидетели.

— Люди начали кричать нам: «Закрывайте двери!». Понятно, что, когда на тебя идут с дубинками, срабатывает инстинкт самосохранения, — делится один из сотрудников.

Тем не менее силовики в масках и спортивных костюмах, в числе которых предположительно был глава ГУБОПиК Николай Карпенков, разбили входную дверь, вывели где-то троих человек, некоторых избили. Бариста Дарья не исключает, что в их числе был как раз посетитель кофейни. Отпустили ребят или задержали, работники не знают.


За сегодня к ребятам пришли уже несколько десятков человек, многие — с детьми. За полтора часа напитки купили около 60 гостей, хотя обычно на утренний кофе заглядывают человек 10. Минчане в основном заказывают капучино, берут еду и напитки навынос, много шутят и поддерживают бариста. Некоторые из них кладут в коробку для донатов деньги. Бариста Святослав подмечает: раньше их почти не поддерживали материально.

Мы будем следить за ситуацией в этой кофейне.

Если вы один из посетителей O'Petit, который пострадал от действия силовиков, напишите нам на ulyana.budik@tutby.com.

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Теги: Минск
 
 
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