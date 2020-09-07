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Что за дробовик был в руках у одного из людей в штатском на площади Свободы в Минске
Источник материала: Tut.by
В воскресенье, 6 сентября, проспекты Минска были перекрыты. Как
Когда ОМОН и внутренние войска с водометами и «Рубежами» перекрыли проспект Независимости в районе «МакДональдса» около 14.00, толпа протестующих, подошедшая со стороны площади Победы, развернулась направо и потекла в сторону стелы «Минск — город-герой». Силовики по мере сил и способностей перекрывали улицы, мимо которых шли протестующие, и в районе площади Свободы мы заметили довольно необычную картину.
Улицу перекрыла группа людей в штатском, часть из которых имела плексигласовые щиты с надписью «Милиция». В цепи стояли четыре китайские версии знаменитого «Хаммера» — Dongfeng Mengshi EQ2050F, в Беларуси именуемые «Богатырями». Однако наше внимание привлекли не они, а дробовик у одного из мужчин, перекрывших улицу. Автор статьи сделал фото цепи, однако в лучшем качестве оно оказалось у коллег из onliner.by, которые и предоставили нам снимок.
Стоит отметить, что среди людей в «гражданской» одежде можно заметить человека, крайне похожего на руководителя Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел (ГУБОПиК) Николая Карпенкова. На фото ниже он обведен красной линией.
Напомним, что вечером 6 сентября сотрудники милиции, разбив дверь в кафе в начале проспекта Победителей, выволокли наружу укрывшихся там людей. Среди тех, кто бил дубинкой стекло, был и
Однако вернемся к оружию в руках неизвестного мужчины в маске. Дробовик, привлекший наше внимание, сделан в США и является буквально легендой — это культовый Remington 870 12-го калибра.
Это ружье впервые появилось в 1950 году, разрабатывали его оружейники одной из топовых компаний Remington Arms. 870-я модель — один из самых почитаемых в мире помповых дробовиков, его активно используют армии и правоохранительные структуры по всему миру. Всего выпущено больше 12 миллионов экземпляров Remington 870. Среди ружей это абсолютный и безусловный рекорд.
Интересно, что прославившийся как полицейское и военное оружие дробовик в первую очередь был задуман как охотничье оружие: из него предполагалось стрелять в пернатую дичь. Многие называют Remington 870 «лучшим помповым дробовиком в мире».
Дробовое ружье выпускается в шести различных калибрах — 10, 12, 16, 20, 28 или .410, но перед нами, вероятнее всего, самый популярный из них — двенадцатый. Дробовик может стрелять свинцовыми или резиновыми пулями, а также картечью. Магазин, как и у прочих помповых дробовиков, трубчатый и находится под стволом, он вмещает от трех до восьми патронов. Скорее всего, это вариант на четыре патрона.
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Судя по всему, перед нами сотрудник ГУБОПиК.
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