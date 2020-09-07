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Крупные бренды отказались от рекламы в шоу Comment Out, которое оскандалилось шутками о Беларуси

07.09.2020 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Unilever (бренды Dove, Rexona, Lipton, Axe и другие) и «Яндекс.Лавка» отказались от сотрудничества с популярным YouTube-шоу Comment Out после скандального выпуска, где звездам в числе прочего предлагалось оскорбительно шутить о протестах в Беларуси, бело-красно-белом флаге и Светлане Тихановской.


Реклама Axe в выпуске Comment Out. Фото: скриншот видео YouTube-канал «Чикен Карри»

Представители Unilever, чья реклама была в выпуске (продвигался бренд Axe) написали, что для компании и всех ее брендов разжигание вражды, любые формы насилия и дискриминации, выражение мнения в циничном и оскорбительном тоне являются категорически неприемлемыми.

— Именно поэтому Unilever Russia и бренд Axe глубоко разочарованы уровнем выпуска Comment Out от 31 августа 2020 года и тональностью заявлений, озвученных в передаче, тематика и содержание которой до официальной публикации в эфире нам были неизвестны. Мы понимаем, что тот факт, что роль нашего бренда сводилась исключительно к предоставлению продукции в качестве призов для участников передачи, не снимает справедливых вопросов в наш адрес.

Компания сообщила, что они обратились к редакции передачи Comment Out и выяснили, что они не считают нужным менять свою позицию или как-либо модифицировать содержание выпуска.

— В этой связи мы намерены предпринять все усилия, чтобы впредь избегать интеграций, которые противоречат ценностям компании и вредят репутации наших брендов. Первым таким шагом станет отказ Unilever Russia от дальнейшего сотрудничества с передачей Comment Out в какой бы то ни было форме. Приносим свои извинения зрителям выпуска от 31 августа 2020 года и сожалеем, что наш бренд оказался в ассоциации с контентом, представленным в этой передаче.


В центре кадра — продукция Axe. Фото: скриншот видео YouTube-канал «Чикен Карри»

От рекламы в Comment Out также отказалась «Яндекс.Лавка». Их представители написали, что не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируют интеграции в дальнейшие выпуски.

Напомним, в последнем выпуске шоу Comment Out актеру и музыканту Юрию Музыченко предлагали публично писать оскорбительные комментарии, связанные с протестами в Беларуси, бело-красно-белым флагом и Светланой Тихановской. По мнению пользователей, создатели шоу перегнули палку и не должны были публиковать этот выпуск, признав его неудачным. Подробно о ситуации мы рассказывали здесь.

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Компания Unilever (бренды Dove, Rexona, Lipton, Axe и другие) и «Яндекс.Лавка» отказались от сотрудничества с популярным YouTube-шоу Comment Out после скандального выпуска, где звездам в...
 
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