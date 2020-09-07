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В Китае приземлили секретный многоразовый космический корабль

07.09.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Китайские государственные СМИ сообщают, что специалистам в сфере космонавтики удалось благополучно вернуть на Землю многоразовый космический корабль. Утверждается, что он «обеспечит удобный и недорогой» способ путешествовать в космос и обратно.

Аппарат отправили на орбиту 4 сентября, а уже 6 сентября он успешно приземлился. Каких-то подробностей об этом аппарате СМИ не публикуют. Нет ни фотографий, ни рендеров. Ничего не известно о его дизайне. Есть только слухи, согласно которым китайский аппарат напоминает американский полусекретный X-37B, который проводит в космосе долгие месяцы.

Китайские специалисты расплывчато называют произошедшее «важным прорывом». А опрошенные South China Morning Post источники в китайской военке подчеркивают, что запуск и возвращение аппарата ознаменовали собой «много прорывных новинок».

— Космический корабль новый, способ запуска тоже другой. Вот почему нам нужно было обеспечить дополнительную безопасность.

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Китайские государственные СМИ сообщают, что специалистам в сфере космонавтики удалось благополучно вернуть на Землю многоразовый космический корабль....
 
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