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У актера Джеки Чана могут отобрать пекинские квартиры стоимостью в $14,5 миллиона. Жилье принудительно выставлено на аукцион

07.09.2020 15:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Джеки Чан угодил в неприятную историю. Актер может лишиться в Пекине обеих своих квартир, ориентировочная стоимость которых превышает $14 млн. Виной всему стали судебные разборки между застройщиками, в которых оказалась замешана гонконгская суперзвезда.

Чану принадлежат сразу двое апартаментов в пекинском районе Донжимень. Общая площадь соседних квартир составляет 1217 кв. м. В них шесть спален и три гостиные комнаты, пишет издание Variety. По его данным, актер проживает на этом месте с 2007 года.

У актера Джеки Чана могут отобрать пекинские квартиры стоимостью в ,5 миллиона. Жилье принудительно выставлено на аукцион

Сейчас обе квартиры принудительно выставлены на аукцион, который состоится 30 сентября. Начальная цена составит $10,5 млн, хотя рыночная стоимость такого жилья оценивается в $14,6 млн. При этом сам Чан заплатил за апартаменты всего $4,9 млн — покупка стала частью рекламного контракта, который актер заключил с китайским застройщиком Yujia. Судя по всему, в процессе оформления сделки права собственности на квартиры не были оформлены на Чана должным образом, и владельцем жилья остался девелопер. В июле в результате судебных тяжб Yujia с другим застройщиком Tenhong на активы Yujia, включая и апартаменты Джеки Чана, был наложен арест, а сейчас началась их распродажа на аукционе.

 
 
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Джеки Чан угодил в неприятную историю. Актер может лишиться в Пекине обеих своих квартир, ориентировочная стоимость которых превышает $14 млн. Виной всему стали...
 
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