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Новак: Беларусь может погасить долги за газ перед Россией в течение месяца

07.09.2020 15:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия и Беларусь достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, сообщил министр энергетики России Александр Новак.

"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении по сверке задолженности, по взысканию источников для того, чтобы долг погасить. В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Беларуси], это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов", - сказал Новак, которого цитирует ТАСС.

Как заявлял Новак ранее, Минэнерго ожидает, что переговоры между "Газпромом" и белорусскими компаниями по поставкам и цене газа на 2021 год начнутся уже в ближайшее время после погашения Беларусью текущей задолженности, размер которой составляет $328 млн.

 
 
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Россия и Беларусь достигли принципиальной договоренности о погашении долга за газ, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
 
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