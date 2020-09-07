Агентство развития Латвии: 10 белорусских компаний хотят переехать в республику

Источник материала: АФН

Десять белорусских компаний намерены перенести свою деятельность в Латвию на фоне продолжающихся протестов после президентских выборов в Беларуси.

Об этом в понедельник рассказал директор Латвийского агентства инвестиций и развития (ЛАИР) Каспарс Рожкалнс.

"Уже сейчас можно сказать, что белорусские компании заинтересованы в предоставляемых Латвией возможностях. ЛАИР уже организовало первые визиты белорусских компаний в Латвию. Всего [в течение недели] было предоставлено более 100 консультаций, а десять компаний уже приняли решение о частичном или полном переносе своей деятельности в Латвию", - передает ТАСС со ссылкой на LETA

Рожкалнс отметил, что наряду с Латвией белорусские компании думают и о других возможностях для ведения бизнеса.

"Параллельно эти компании рассматривают и другие варианты, поэтому важно действовать быстро. В настоящее время мы тесно сотрудничаем с Управлением по делам гражданства и миграции (УДГМ), пограничной охраной, учреждениями финансового надзора и другими, чтобы подготовить соответствующие и проверенные на практике инструкции для предпринимателей, которые примут решение в пользу Латвии".

По словам Рожкалнса, ЛАИР и УДГМ сформировали рабочую группу, которая в оперативном режиме обрабатывает заявки от белорусских предпринимателей и предлагает им возможные решения, в том числе выдачу так называемых стартап-виз или временного вида на жительство высококвалифицированным специалистам и членам их семей.