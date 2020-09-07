Более 170 тыс. человек протестовало в Беларуси 6 сентября по версии «Голоса»

Источник материала: АФН

В минувшее воскресенье 171 618 человек зарегистрировались на платформе «Голос» как участники протестных акций 6 сентября. В инициативе по подсчету протестующих принимали участие жители всех областей и Минска.

Первый подсчет дает пока только общее число протестующих. В следующей версии будут реализованы новые функции. Такие как распределение протестующих по городам Беларуси, возможность указать форму протеста (уличный марш или частная инициатива) и его причину. Также появится возможность участия для белорусов, которые проживают в других странах.

«По данным МВД вчера, 6 сентября, на протесты по стране вышло «около 31 тысячи человек». Похоже, эти цифры взяты из воздуха так же, как результаты выборов у ЦИК. «Голос» же использует прозрачные и достоверные методики подсчета, которые исключают накрутки: для участия нужен белорусский номер телефона, с которого можно отправить команду /ягуляю чат-боту только один раз в сутки. Очевидно, мы не можем проверить, был ли человек на марше, но мы уверены: люди в очередной раз подошли к инициативе «Голоса» ответственно и порядочно. К следующему воскресенью усовершенствуем методику подсчета, об инициативе узнает больше белорусов — это позволит увидеть на счетчике «Голоса» еще более достоверное и правдивое число протестующих, — отметили разработчики платформы «Голос».