Дмитрий Дащинский: Люди созрели, чтобы что-то менять









«Трибуна» поговорила с еще известным белорусским фристайлистом – бронзовым (в 1998-м) и серебряным (в 2006-м) призером Олимпийских игр, тренером сборной Беларуси, а с недавних пор и председателем Белорусской ассоциации школьного спорта Дмитрием Дащинским. поговорила с еще известным белорусским фристайлистом – бронзовым (в 1998-м) и серебряным (в 2006-м) призером Олимпийских игр, тренером сборной Беларуси, а с недавних пор и председателем Белорусской ассоциации школьного спорта Дмитрием Дащинским.





– Как вы относитесь к тому, что происходит в Беларуси после выборов?





– Я категорически против насилия, которое было применено к людям.





– Как думаете, будут ли проведены какие-то расследования в отношении силовиков?





– Я очень надеюсь. Пока что-то не видно. Хотя вроде как говорят, что там чуть ли не заведены дела, но пока конкретной информации нет. Я думаю, что людей этот вопрос и волнует особенно. Чем дольше это затягивается, тем большее недовольство вызывает. Я не знаю, почему нет продвижения в этом вопросе.





– А вы бы хотели каких-то изменений?





– Однозначно. Что-то должно меняться. Плюс после того, что произошло после выборов... Это выглядело как попытка быстро усмирить. Наверное, много уже людей созрели к тому, что нам нужно что-то менять. Я думаю, что изменения, в принципе, всегда нужны. Даже когда все хорошо, должно что-то происходить, и я думаю, что такие потрясения на пользу идут. Они дают возможность пересмотреть какие-то плюсы и минусы системы. Даже если спорт брать: ты бываешь на высоте, но какие-то сильные падения дают возможность, если ты правильно к этому относишься, все проанализировать и пойти в нужном направлении. Я надеюсь, что в стране получится так же.