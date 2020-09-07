Новак: Беларусь погасит долг за российский газ в сентябре









"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении, по сверке задолженности и по изысканию источников погашения долга", – сказал он.





По его словам, деньги за поставленный российский газ РФ ожидает получить в течение месяца.





"Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, но там есть много технических моментов", – добавил глава Минэнерго.





3 сентября во время визита в Минск Новак сообщил, что Беларусь задолжала России за газ 328 миллионов долларов. По его словам, только после погашения этого долга Россия готова обсуждать стоимость газа для Беларуси на 2021 год.











