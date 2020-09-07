На АЭС идут гидроиспытания. Следующий этап - разогрев первого реактора









Во время гидроиспытаний будет проверена работа главных циркуляционных насосов и другого оборудования первого и второго контуров реакторной установки, пишет сайт БелАЭС со ссылкой на Минэнерго.





"Успешное завершение гидроиспытаний позволит перейти к следующим подэтапам программы — разогреву первого контура реактора до номинальных параметров, определению его гидравлических характеристик и последующему выводу реактора на минимально контролируемый уровень мощности», — рассказали в Минэнерго.





Энергетический пуск первого энергоблока планируется в четвертом квартале 2020 года.