Автомобиль скорой помощи перевернулся с пациентом в Барановичах

Утром 7 сентября в Барановичах после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль скорой помощи.





По сообщению МЧС, ДТП произошло на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского. Выяснилось, что произошло боковое столкновение BMW и автомобиля скорой медицинской помощи. От удара последний перевернулся на правую сторону.

В результате опрокидывания в скорой оказался заблокирован пациент. Пострадавшего достали при помощи специального инструмента и госпитализировали.