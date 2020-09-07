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Автомобиль скорой помощи перевернулся с пациентом в Барановичах
Источник материала: Навiны
Утром 7 сентября в Барановичах после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль скорой помощи.
По сообщению МЧС, ДТП произошло на перекрестке улиц Притыцкого и Чернышевского. Выяснилось, что произошло боковое столкновение BMW и автомобиля скорой медицинской помощи. От удара последний перевернулся на правую сторону.
В результате опрокидывания в скорой оказался заблокирован пациент. Пострадавшего достали при помощи специального инструмента и госпитализировали.
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Утром 7 сентября в Барановичах после столкновения с легковушкой перевернулся автомобиль скорой помощи.
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