Плюс полтора миллиарда долларов. У населения резко вырос спрос на валюту

Чистая покупка иностранной валюты физическими лицами и субъектами хозяйствования в августе резко выросла по сравнению с предыдущими месяцами, свидетельствуют данные Национального банка.





В январе—августе физлица купили (в наличной и безналичной форме) 6 млрд 873,1 млн долларов, продали 5 млрд 377,1 млн долларов. Таким образом, спрос населения на иностранную валюту превысил предложение в январе—августе на 1 млрд 496 млн долларов.

При этом если за январь—июль чистая покупка населением иностранной валюты составила 873,8 млн долларов, то за один последний месяц (август) — 622 млн долларов.

Спрос на валюту также существенно превышает предложение и в корпоративном сегменте.

В январе—августе субъекты хозяйствования купили (на биржевом и внебиржевом рынке) иностранной валюты на 15 млрд 383 млн долларов, продали 13 млрд 915,6 млн долларов. Таким образом, спрос субъектов хозяйствования на иностранную валюту превысил предложение в январе—августе на 1 млрд 397,5 млн долларов.

При этом если за январь—июль чистая покупка субъектами хозяйствования иностранной валюты составила 746 млн долларов, то за один последний месяц (август) — 651,5 млн долларов.

Суммарно, чистый спрос субъектов хозяйствования и физические лиц на иностранную валюту в августе составил 1 млрд 273 млн долларов.

Напомним, сегодня Нацбанк сообщил о резком снижении золотовалютных резервов в августе. По данным центрального банка, за август 2020 года золотовалютные резервы снизились на 1 млрд 399,6 млн. долларов (на 15,8%) и составили на 1 сентября 7 млрд 457,8 млн долларов.

По данным регулятора, снижение уровня международных резервных активов по итогам августа в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на биржевых торгах.

Как сообщалось, в августе в связи с политическим кризисом, возникшим после выборов, существенно выросли девальвационные ожидания и значительно вырос спрос на иностранную валюту.

Доллар и евро за неполный месяц после выборов подорожали на биржевых торгах более чем на 8%. С учетом роста курсов в начале года, вызванного коронакризисом, курсы доллара и евро в Беларуси выросли с января на 25,6% и на 33% соответственно.