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В Гомеле милицейская «Газель» сбила убегавшего от силовиков парня

07.09.2020 15:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В распоряжении AUTO.TUT.BY оказалось видео наезда на парня милицейским автомобилем в Гомеле.

Инцидент произошел 11 августа на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова. На записи видно, что к пешеходному переходу подъехала милицейская «Газель», из который вышли силовики. Переходившие дорогу люди начали разбегаться. В какой-то момент одного из парней сбил двигавшийся с мигалками через перекресток микроавтобус. После наезда молодой человек встал и убежал.

Напомним, третий вечер протеста в Гомеле выдался самым коротким — народные волнения длились чуть больше часа. Затем приехали ОМОН и военные и разогнали протестантов.

 
Теги: Гомель
 
 
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