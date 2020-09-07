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В Гомеле милицейская «Газель» сбила убегавшего от силовиков парня
Источник материала: Tut.by
В распоряжении AUTO.TUT.BY оказалось видео наезда на парня милицейским автомобилем в Гомеле.
Инцидент произошел 11 августа на пересечении проспекта Победы и улицы Кирова. На записи видно, что к пешеходному переходу подъехала милицейская «Газель», из который вышли силовики. Переходившие дорогу люди начали разбегаться. В какой-то момент одного из парней сбил двигавшийся с мигалками через перекресток микроавтобус. После наезда молодой человек встал и убежал.
Напомним, третий вечер протеста в Гомеле выдался самым коротким — народные волнения длились чуть больше часа. Затем приехали ОМОН и военные и
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После наезда молодой человек встал и убежал.
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