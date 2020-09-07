Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта vkurier.info

Забастовка. Какую инициативу предприятий правильно так называть? Законно ли бастовать сотрудникам с целью удовлетворения своих политических требований? Спросили юристов о коллективных трудовых спорах и методах их разрешения.

Михаил Кирилюк

Адвокат, партнер компании «МК-консалтинг» Юрист

Дмитрий Лабазинский

— Забастовка, согласно Трудовому кодексу, — это временный добровольный отказ от выполнения трудовых обязанностей для разрешения возникающих коллективных трудовых споров.

С одной стороны — работники по закону имеют право на забастовку. Оно гарантируется Конституцией Республики Беларусь (ч. 3 ст. 41) и трудовым законодательством (глава 36 ТК Республики Беларусь). Также статьей 391 Трудового кодекса Республики Беларусь установлено, что принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия в ней — запрещается.

С другой стороны, если предприятие называет свою инициативу забастовкой, — она должна соответствовать установленным законом требованиям. И первое из них в том, что цель забастовки — это решение трудового спора (стст. 377, 388 Трудового кодекса Республики Беларусь), а не выполнение политических требований.

А коллективные трудовые споры представляют из себя разногласия между работниками и нанимателями по поводу установления, изменения социально-экономических условий труда и быта работников, заключения, изменения, дополнения, исполнения либо прекращения коллективных договоров, соглашений. Забастовка является крайней мерой для урегулирования таких разногласий.



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Кому и как можно бастовать

Чтобы провести забастовку в соответствии с законом, необходимо выполнить ряд условий:

Проведение предварительных примирительных процедур с обязательным созданием примирительных комиссий из числа представителей работников и нанимателей

Проведение собраний и конференций работников для выдвижения требований нанимателю

Прохождение предусмотренных процедур в трудовом арбитраже с участием посредников.

Так, согласно ст. 389 Трудового кодекса Республики Беларусь, решение о проведении забастовки принимается на собрании или конференции тайным голосованием (не менее двух третей присутствующих работников (делегатов конференции)). Собрание считается правомочным, если на нем присутствует более половины работников, а конференция — не менее двух третей делегатов.

Представительный орган работников обязан в письменной форме уведомить нанимателя о решении провести забастовку не позднее двух недель до ее начала.

В уведомлении указываются разногласия сторон, дата и время начала забастовки, ее продолжительность и предполагаемое количество участников, предложения по минимуму необходимых работ (услуг), выполняемому в организации во время проведения забастовки.

Но даже соблюдение всех необходимых процедур с необходимым кворумом не обеспечивает гарантированное конституционное право бастовать.

Забастовка или решение о ее проведении могут быть признаны незаконными по решению областного (Минского городского) суда в случаях, если забастовка проводится (проводилась) либо решение о ее проведении было принято с нарушением требований законодательства (ст. 395 Трудового кодекса Республики Беларусь ).

Более того, законом установлены запреты на участие в забастовках отдельным категориям работников той мере, в какой это необходимо в интересах национальной безопасности, общественного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц.

Например, государственные служащие, военнослужащие, авиационный персонал гражданской авиации не вправе принимать участие в забастовках.

Также Президент Республики Беларусь вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее в случае создания реальной угрозы национальной безопасности, общественному порядку, здоровью населения, правам и свободам других лиц, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством.



Кадр из фильма «Пол: секретный материальчик». Фото с сайта kp.md

О чем еще нужно знать

1. Стороны коллективного трудового спора обязаны принять необходимые меры для обеспечения во время забастовки в организациях законности, сохранности государственной и частной собственности, общественного порядка, минимума необходимых работ (услуг). Период участия в забастовке не включается в стаж, дающий право на отпуск.

2. За работниками, участвовавшими в забастовке, заработная плата за все время забастовки НЕ сохраняется.

3. Работникам, отказавшимся от участия в забастовке, заработная плата за все время забастовки выплачивается в размерах, не ниже установленных законодательством.

4. Законодательством установлена административная и уголовная ответственность за правонарушения и преступления в рассматриваемой сфере. Например, действия, создающие препятствия исполнению своих трудовых обязанностей работником, не участвующим в забастовке, влекут наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин ( ч. 3 ст. 9.18 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

5. Получение, а равно хранение, перемещении иностранной безвозмездной помощи для финансирования забастовок влекут наложение штрафа в размере от пятидесяти до двухсот базовых величин с конфискацией этой помощи. На юридическое лицо — до ста процентов стоимости иностранной безвозмездной помощи с конфискацией этой помощи (ч. 2 ст. 23.24 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь).

6. Принуждение к участию в забастовке либо к отказу от участия в законной забастовке, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, наказывается штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет (ст. 200 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

Таким образом, процедура проведения забастовки трудозатратна, растянута во времени, предполагает соблюдение множества условий и формальностей.

В мировой практике известны сотни примеров, когда работники, понимая сложность бюрократических процедур, весьма успешно используют иные рычаги давления на нанимателей и таким образом отстаивают свои права.



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Что такое «холодная стачка»

Одним из эффективных способов давления на работодателя в мире считается работа по правилам (холодная стачка, итальянская забастовка). Это — выполнение сотрудниками не больше минимума, требуемого условиями их контрактов, и точное соблюдение всех правил техники безопасности и охраны труда, что может вызвать замедление или снижение производительности труда.

Почему работа в таких случаях значительно замедляется? Как правило, работники предприятий, особенно сферы промышленности и строительства, снабжены множеством инструкций, которые необходимо неукоснительно исполнять, чтобы не допускать нарушений и брака в производственном процессе.

Работники, никогда ранее не заботившиеся о том, какая температура должна быть в литейном цехе в разное время года или сколько раз и с какой периодичностью нужно проветривать помещение, если произошел пролив легковоспламеняющейся жидкости, начинают дотошно за этим следить. Либо работник начинает просить выдать перчатки и (или) иные средства индивидуальной защиты (которых может не быть в наличии) для выполнения той или иной операции, при том что ранее он спокойно забивал гвозди, держа молоток голыми руками.

В таких ситуациях нанимателям приходится лишь смириться с тем, что работник действует как дОлжно, применяя инструкции, которые наниматель сам же написал и с которыми ознакомил работника под подпись.

Попытка нанимателя как-то ускорить работника заканчивается тем, что последний начинает жаловаться в службу охраны труда, профсоюз, а еще хуже — в трудовую инспекцию и даже суд, что в конечном итоге очень стимулирует нанимателя пересмотреть отношения с работником и пойти на определенные уступки.

На практике возможны ситуации, когда устранение причин, препятствующих исполнению работниками трудовой функции, может затянуться во времени, что приводит к простою, так как работник отказывается выполнять свою трудовую функцию, имея на то вполне обоснованные причины. При наличии такого рода вынужденного простоя не по вине работника заработная плата не может быть ниже двух третей установленных ему тарифной ставки (тарифного оклада), оклада (статья 71 Трудового кодекса Республики Беларусь ).

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут оказывать материальную помощь работникам в связи с простоем. Имеются другие варианты финансирования работников в связи с простоем: самое простое — это оплата неравнодушными гражданами за работника приобретаемых им товаров (фактически дарение). Согласно Налоговому кодексу, допускается прием в дар без уплаты налогов денежных средств на сумму до 6569 бел. рублей (около $ 2500) в год из любых источников.

При этом, как уже было отмечено выше, использование иностранной безвозмездной помощи для финансирования забастовок не допускается.

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