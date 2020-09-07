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Минск меняет маршруты: Беларусь перенаправит нефть в порты РФ – видео

07.09.2020 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Россия и Беларусь до конца сентября проработают взаимовыгодные условия переброски белорусских нефтепотоков из портов Литвы в российские, свободные мощности у РФ для этого есть, а объем переброски оценивается в 3-4 миллиона тонн, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах финала конкурса "Лидеры России".

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Прежде договоренность между Минском и Москвой была достигнута на уровне премьеров. Министр энергетики России назвал конкретные российские порты, куда планируют переориентировать поставки. Москва обещает сделать республике хорошую скидку.

"Сейчас прорабатывается вопрос с тем, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге и, собственно, самим нефтепродуктопроизводителям. Эта работа началась, она идет, и думаю, что тоже в течение ближайших недель она будет завершена", – сказал Новак.

При этом на вопрос готова ли к реализации данного проекта российская инфраструктура, Новак сообщил, что свободные мощности у РФ есть.

"Поэтому здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы это было взаимовыгодно", – добавил он.

 
 
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Договоренность между Минском и Москвой были достигнуты на уровне глав правительств двух стран. О смене белорусских маршрутов – в видео Sputnik.
 
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