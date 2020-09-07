ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний

07.09.2020 16:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В лондонском суде стартовал второй этап слушаний об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Напомним, журналиста и основателя WikiLeaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и распространении секретной информации.  

В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.  

Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний

Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний

Слушания продлятся четыре недели. Чтобы поддержать журналиста, у здания суда собрались несколько десятков человек. Люди с плакатами в руках выкрикивают различные лозунги и требуют не выдавать Ассанжа Штатам.  

Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний

Некоторые демонстранты одеты в карнавальные костюмы. Молодые люди играют на барабанах, поют и танцуют.  

Люди в материале: Джулиан Ассанж

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. В лондонском суде стартовал второй этап слушаний об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Xiaomi представила нового претендента на звание «народного» смартфона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика