Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний

Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В лондонском суде стартовал второй этап слушаний об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, журналиста и основателя WikiLeaks обвиняют по 18 пунктам, в том числе в шпионаже и распространении секретной информации.

В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.









Слушания продлятся четыре недели. Чтобы поддержать журналиста, у здания суда собрались несколько десятков человек. Люди с плакатами в руках выкрикивают различные лозунги и требуют не выдавать Ассанжа Штатам.





Некоторые демонстранты одеты в карнавальные костюмы. Молодые люди играют на барабанах, поют и танцуют.