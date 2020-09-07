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Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. В лондонском суде стартовал второй этап слушаний об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.
Слушания продлятся четыре недели. Чтобы поддержать журналиста, у здания суда собрались несколько десятков человек. Люди с плакатами в руках выкрикивают различные лозунги и требуют не выдавать Ассанжа Штатам.
Некоторые демонстранты одеты в карнавальные костюмы. Молодые люди играют на барабанах, поют и танцуют.
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Ассанжу в случае экстрадиции в США грозит до 175 лет тюрьмы. В Лондоне стартовал второй этап слушаний
Новости Великобритании. В лондонском суде стартовал второй этап слушаний об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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