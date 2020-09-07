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Задержан подозреваемый в нападениях в Бирмингеме. Мужчина с ножом атаковал случайных прохожих
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом. По их словам, подозреваемый выбирал своих жертв случайным образом. Глава полицейского управления заявил, что рост насилия в городе на фоне пандемии практически неизбежен, поскольку в период локдауна у многих людей появились психологические проблемы.
Возбуждено уголовное дело.
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Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27-летний...
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