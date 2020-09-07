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Задержан подозреваемый в нападениях в Бирмингеме. Мужчина с ножом атаковал случайных прохожих

07.09.2020 16:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27-летний мужчина в ночь на 6 сентября совершил серию вооруженных нападений на прохожих. В результате атак один человек погиб, еще семеро получили ножевые ранения.

Задержан подозреваемый в нападениях в Бирмингеме. Мужчина с ножом атаковал случайных прохожих

Правоохранители не связывают произошедшее с терроризмом. По их словам, подозреваемый выбирал своих жертв случайным образом. Глава полицейского управления заявил, что рост насилия в городе на фоне пандемии практически неизбежен, поскольку в период локдауна у многих людей появились психологические проблемы.

Задержан подозреваемый в нападениях в Бирмингеме. Мужчина с ножом атаковал случайных прохожих

Возбуждено уголовное дело.

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Новости Великобритании. Британские правоохранители задержали подозреваемого в нападениях в Бирмингеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 27-летний...
 
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