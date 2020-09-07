Новак заявил, что Беларусь погасит долг за российский газ уже в сентябре

Источник материала: Ежедневник

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По словам российского министра энергетики, достигнута принципиальная договоренность о том, что Беларусь погасит долг «Газпрому» в течение месяца.

"Принципиально договорились, что коллеги погасят. И у них сейчас идет работа в этом направлении по сверке задолженности, по взысканию источников для того, чтобы долг погасить. В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Беларуси], это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца. Много технических вопросов", - цитирует Новака ТАСС .

Размер задолженности Беларуси за российский газ оценивается в 328 млн долларов.

Кроме того, Новак сообщил, что Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. «Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов. Эта работа началась. Да, в сентябре (работа будет завершена - прим. ТАСС), поручение есть, чтобы быстро отработать", - сказал Новак.

Министр отметил, что потенциал поставок составляет порядка 3-4 млн тонн. нефтепродуктов.

"Свободные мощности есть, здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы было взаимовыгодно. Объемы это тоже предмет переговоров, мы оцениваем потенциал в 3-4 млн тонн нефтепродуктов, могут быть и другие цифры", - подчеркнул Новак.

Ранее министр сообщал, что Россия и Беларусь прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ. После резких заявлений Литвы в связи с политической ситуацией в Беларуси Александр Лукашенко пригрозил лишить страну белорусского транзита.