Правительству и местным властям добавят самостоятельности

Источник материала: Ежедневник

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Создана рабочая группа по расширению полномочий правительства и местных властей.

Межведомственная рабочая группа создана по распоряжению премьер-министра от 4 сентября, сообщили в пресс-службе Совмина. Группа займется подготовкой предложений по расширению полномочий Правительства Республики Беларусь и местных органов власти.



Возглавит группу первый вице-премьер Николай Снопков. До 20 сентября группа должна провести анализ законодательства по вопросам:

• административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности;

• наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики;

• согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов;

• изъятия и предоставления земельных участков, работы с государственным имуществом;

• иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства.



На основе анализа группа должна выработать «системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет Министров».