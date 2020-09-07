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Правительству и местным властям добавят самостоятельности
07.09.2020 16:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: 1prof.by
Создана рабочая группа по расширению полномочий правительства и местных властей.
Межведомственная рабочая группа создана по распоряжению премьер-министра от 4 сентября, сообщили в пресс-службе Совмина. Группа займется подготовкой предложений по расширению полномочий Правительства Республики Беларусь и местных органов власти.
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Создана рабочая группа по расширению полномочий правительства и местных властей.
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