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Правительству и местным властям добавят самостоятельности

07.09.2020 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: 1prof.by

Создана рабочая группа по расширению полномочий правительства и местных властей.

Межведомственная рабочая группа создана по распоряжению премьер-министра от 4 сентября, сообщили в пресс-службе Совмина. Группа займется подготовкой предложений по расширению полномочий Правительства Республики Беларусь и местных органов власти.

Возглавит группу первый вице-премьер Николай Снопков. До 20 сентября группа должна провести анализ законодательства по вопросам:
•    административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности;
•    наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики;
•    согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов;
•    изъятия и предоставления земельных участков, работы с государственным имуществом;
•    иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства.

На основе анализа группа должна выработать «системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти в самостоятельном принятии решений и внести их в Совет Министров».

 
 
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Создана рабочая группа по расширению полномочий правительства и местных властей.
 
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