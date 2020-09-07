Погранкомитет сослался на конфиденциальность в комментарии об исчезновении Колесниковой

Источник материала: Ежедневник

фото: tass/ru

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси не ответила на вопрос, покидала ли Мария Колесникова страну.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь комитета Антон Бычковский, «пресс-служба не располагает подобной информацией». Представитель комитета добавил также: «В любом случае есть нормативные акты о конфиденциальности и неразглашении данных третьим лицам".

Сегодня , 7 сентября, Мария Колесникова и еще два члена Координационного совета перестали выходить на связь. В СМИ прошла информация, согласно которой Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска.