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Погранкомитет сослался на конфиденциальность в комментарии об исчезновении Колесниковой

07.09.2020 16:27 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: tass/ru

Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси не ответила на вопрос, покидала ли Мария Колесникова страну.

Как заявил ТАСС пресс-секретарь комитета Антон Бычковский, «пресс-служба не располагает подобной информацией». Представитель комитета добавил также: «В любом случае есть нормативные акты о конфиденциальности и неразглашении данных третьим лицам".

Сегодня , 7 сентября, Мария Колесникова и еще два члена Координационного совета перестали выходить на связь. В СМИ прошла информация, согласно которой Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска.

 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси не ответила на вопрос, покидала ли Мария Колесникова страну.
 
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