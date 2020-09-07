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Погранкомитет сослался на конфиденциальность в комментарии об исчезновении Колесниковой
07.09.2020 16:27 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tass/ru
Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси не ответила на вопрос, покидала ли Мария Колесникова страну.
Как заявил
Сегодня , 7 сентября, Мария Колесникова и еще два члена Координационного совета перестали выходить на связь. В СМИ прошла информация, согласно которой Колесникова была похищена неизвестными в центре Минска.
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Пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси не ответила на вопрос, покидала ли Мария Колесникова страну.
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