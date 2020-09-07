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Навального вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось

07.09.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Алексея Навального вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось: Алексей уже дышит сам и реагирует на слова. Об этом заявили представители немецкой клиники «Шарите», где проходит лечение политик, сообщает Baza.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. После экстренной посадки борта в Омске политика отправили в реанимацию с отравлением. Позже появились сообщения, что непосредственно перед полетом он пил только чай.

Позже Навального перевезли на лечение в Германию. Стали появляться громкие заявления.

«Специальная лаборатория Бундесвера провела токсикологический тест с использованием образцов, полученных от Алексея Навального. Тем самым были предоставлены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы „Новичок“», — говорится в релизе правительства Германии.

При этом врачи не исключают долгосрочных последствий для организма после случившегося. Сообщается, что Навального уже отключили от аппарата ИВЛ.

 
 
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Алексея Навального вывели из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось: Алексей уже дышит сам и реагирует на слова. Об этом заявили представители немецкой...
 
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