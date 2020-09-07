Здание «Белтелекома» в Бресте угрожали взорвать. Требовали $50 000

Источник материала: Onliner

В Бресте мужчина грозился подорвать здание «Белтелекома». Угрожал электронным письмом, отправленным на почтовый ящик предприятия. Требовал выплатить ему $50 000, дабы избежать взрывных последствий в здании по проспекту Машерова, 21, передает БЕЛТА .

Отмечается, что письмо представляло собой плохой машинный перевод с иностранного языка. Тем не менее на место выехали саперы и следственно-оперативная группа. Пришлось эвакуировать 230 человек, взрывчатку не нашли, деньги не переводили.