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Здание «Белтелекома» в Бресте угрожали взорвать. Требовали $50 000
Источник материала: Onliner
В Бресте мужчина грозился подорвать здание «Белтелекома». Угрожал электронным письмом, отправленным на почтовый ящик предприятия. Требовал выплатить ему $50 000, дабы избежать взрывных последствий в здании по проспекту Машерова, 21, передает
Отмечается, что письмо представляло собой плохой машинный перевод с иностранного языка. Тем не менее на место выехали саперы и следственно-оперативная группа. Пришлось эвакуировать 230 человек, взрывчатку не нашли, деньги не переводили.
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В Бресте мужчина грозился подорвать здание «Белтелекома». Угрожал электронным письмом, отправленным на почтовый ящик предприятия. Требовал выплатить ему $50 000,...
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