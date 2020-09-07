ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Здание «Белтелекома» в Бресте угрожали взорвать. Требовали $50 000

07.09.2020 16:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

В Бресте мужчина грозился подорвать здание «Белтелекома». Угрожал электронным письмом, отправленным на почтовый ящик предприятия. Требовал выплатить ему $50 000, дабы избежать взрывных последствий в здании по проспекту Машерова, 21, передает БЕЛТА.

Отмечается, что письмо представляло собой плохой машинный перевод с иностранного языка. Тем не менее на место выехали саперы и следственно-оперативная группа. Пришлось эвакуировать 230 человек, взрывчатку не нашли, деньги не переводили.

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Бресте мужчина грозился подорвать здание «Белтелекома». Угрожал электронным письмом, отправленным на почтовый ящик предприятия. Требовал выплатить ему $50 000,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новак заявил, что Беларусь погасит долг за российский газ уже в сентябре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика