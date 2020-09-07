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В России выбирают дизайн для новой «Буханки»

07.09.2020 16:29 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский завод УАЗ опубликовал в сети снимок фургона УАЗ-452 с дизайном Андрея Давыдова. По словам представителей предприятия, так потенциально может выглядеть новая «Буханка». Сейчас ведется голосование по этому поводу, пишет «Автостат»

Новая «Буханка» получила широкую колею, белый кузов с черными зеркалами заднего вида, интересные бампера и большой потенциал для тюнинга. Фронтальные элементы здесь все новые. О дизайне классического фургона напоминает лишь уменьшенная трапециевидная решетка радиатора и шильдик над футуристичными светодиодными фарами, визуально объединенными черной панелью.

«Буханка» выпускается Ульяновским автомобильным заводом с 1963 года в практически неизменном виде. Под капотом автомобиля установлен рядный четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,7 литра, работающий в сочетании с механической коробкой и подключаемым полным приводом. За почти 60-летнюю историю фургон получил множество модификаций.

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Российский завод УАЗ опубликовал в сети снимок фургона УАЗ-452 с дизайном Андрея Давыдова. По словам представителей предприятия, так потенциально может выглядеть...
 
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