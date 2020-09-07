ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В протестующие районы снова приехали силовики, переписывают квартиры с бчб-флагами в окнах

07.09.2020 16:29 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в протестующих районах — «Новой Боровой», «Минск-Мире» и в новостройке на Дзержинского, 11 — вновь появились силовики и неизвестные в масках. По словам жильцов, они переписывают номера квартир, на окнах и балконах которых висят бчб-флаги. Силовики обращались за схемами расположения квартир напрямую в товарищества собственников, однако там им отказали до официального запроса.

В протестующие районы снова приехали силовики, переписывают квартиры с бчб-флагами в окнах
«Новая Боровая»

Об этом Onliner рассказала председатель одного из товарищества собственников «Новой Боровой». Сегодня к ней обратились сотрудники милиции с просьбой предоставить информацию по поквартирным шахматкам, а также коды от подъездов.

Силовики объяснили, что их визит вызван необходимостью установить номера квартир, где размещена «негосударственная символика».

— Эту информацию мы не предоставили, это часть исполнительной документации и собственность товарищества собственников. Информация может быть предоставлена только по письменному запросу в установленном порядке. Для чего им нужны номера квартир, в которых развешены флаги, они не разъяснили.


Минск-Мир

Минск-Мир

Сегодня в Telegram-канале #МотолькоПомоги появилась телефонограмма замглавы администрации Ленинского района о совещании по вопросу «надлежащего содержания мест общего пользования и соблюдения архитектурного облика зданий».

В протестующие районы снова приехали силовики, переписывают квартиры с бчб-флагами в окнах

Именно на статью 21.13 КоАП РБ «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» ссылались силовики, снимая флаги в мини-полисе «Каскад». Хотя фактически флаги, вывешенные в окнах, на балконах и на лесках между домами не нарушают КоАП РБ, поскольку не являются «самовольным переоборудованием, перекрашиванием или иным изменением балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в протестующих районах — «Новой Боровой», «Минск-Мире» и в новостройке на Дзержинского, 11 — вновь появились силовики и неизвестные в масках. По словам...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси подготовят предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.09.2020
Mir24.TV Belarus
07.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика