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В протестующие районы снова приехали силовики, переписывают квартиры с бчб-флагами в окнах
Источник материала: Onliner
Сегодня в протестующих районах — «Новой Боровой», «Минск-Мире» и в новостройке на Дзержинского, 11 — вновь появились силовики и неизвестные в масках. По словам жильцов, они переписывают номера квартир, на окнах и балконах которых висят бчб-флаги. Силовики обращались за схемами расположения квартир напрямую в товарищества собственников, однако там им отказали до официального запроса.
«Новая Боровая»
Об этом Onliner рассказала председатель одного из товарищества собственников «Новой Боровой». Сегодня к ней обратились сотрудники милиции с просьбой предоставить информацию по поквартирным шахматкам, а также коды от подъездов.
Силовики объяснили, что их визит вызван необходимостью установить номера квартир, где размещена «негосударственная символика».
— Эту информацию мы не предоставили, это часть исполнительной документации и собственность товарищества собственников. Информация может быть предоставлена только по письменному запросу в установленном порядке. Для чего им нужны номера квартир, в которых развешены флаги, они не разъяснили.
Минск-Мир
Минск-Мир
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Именно на статью 21.13 КоАП РБ «Нарушение архитектурного решения фасада здания или сооружения» ссылались силовики, снимая флаги в мини-полисе «Каскад». Хотя фактически флаги, вывешенные в окнах, на балконах и на лесках между домами не нарушают КоАП РБ, поскольку не являются «самовольным переоборудованием, перекрашиванием или иным изменением балконов, лоджий и других архитектурных и конструктивных элементов фасадов жилых домов».
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Сегодня в протестующих районах — «Новой Боровой», «Минск-Мире» и в новостройке на Дзержинского, 11 — вновь появились силовики и неизвестные в масках. По словам...
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