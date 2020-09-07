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Россия сделает Беларуси предложение по замене прибалтийских портов до конца сентября

07.09.2020 16:37 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Сейчас прорабатывается вопрос о создании экономических условий, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге, и самим нефтепроизводителям», - сообщил журналистам Александр Новак, цитирует interfax.by.

По его словам, работа началась и в течение ближайших недель будет завершена. Министр уточнил, что это будет сделано в сентябре. «Поручение есть с тем, чтобы быстро эту работу завершить», - сказал Александр Новак.

 
 
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