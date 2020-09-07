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Россия сделает Беларуси предложение по замене прибалтийских портов до конца сентября
Источник материала: Myfin
«Сейчас прорабатывается вопрос о создании экономических условий, которые были бы выгодны всем: и портам, и перевозчикам, железной дороге, и самим нефтепроизводителям», - сообщил журналистам Александр Новак, цитирует interfax.by.
По его словам, работа началась и в течение ближайших недель будет завершена. Министр уточнил, что это будет сделано в сентябре. «Поручение есть с тем, чтобы быстро эту работу завершить», - сказал Александр Новак.
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