«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Более 40 несанкционированных протестных акций прошло в Беларуси 6 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Минске группы людей собрались в различных точках города, а затем прошли к центру. Участники игнорировали предупреждения сотрудников милиции, выходили на проезжую часть и блокировали движение транспорта.





Часть людей направилась в сторону проспекта Независимости. Оставшаяся группа начала наносить надписи на спецтранспорт, провоцировать конфликты с милицией.





Стоит отметить, что среди так называемых протестующих было немало подростков и молодых людей.









Где проживаете?

Сейчас город Брест. Общежитие.

Что делаете в Минске?

На митинг приехала.

Что вы делали на митинге?

Разрисовывала забор.

Зачем вы это делали?

Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти.

Всего же накануне за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в стране задержаны 633 человека.

Читайте также:

Участник беспорядков в Минске: «Понял, что это всё чушь и не стоит вестись на поводу у провокаций»

Избивал омоновца, призывал резать людей в соцсетях. В Беларуси продолжаются расследования фактов массовых беспорядков