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«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычную акцию «За Беларусь» провели в Гродно – прямо на мосту, который строится по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Работники подняли красно-зеленые флаги и выступили против сложившейся ситуации в стране. Они устали от нагнетания обстановки и призывов в соцсетях. Хотят спокойно работать, получать зарплату. Тем более, им не нужны забастовки, ведь люди понимают, насколько значимый объект они сейчас возводят. Потому и строительство моста здесь не останавливалось ни на минуту.
Леонид Головач, монтажник филиала МСУ-7 ОАО «Мостострой»:
Сергей Белый, главный инженер ДСУ-18:
Мост в Гродно строится по поручению и при поддержке Президента. Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта. Также дорожная артерия соединит напрямую два крупнейших спальных микрорайона, которые находятся в разных концах Гродно.
Объект уникален: старый железнодорожный мост реконструируют под автомобильный. Для Беларуси это первый подобный опыт. Строительство кольцевой дороги даст задел на многие десятилетия, к тому же речь о работе для тысяч человек. Поэтому нельзя допустить приостановления работ, ведь кризисы в первую очередь бьют по строительной отрасли.
Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:
На строительство кольцевой дороги привлечены большие инвестиции: стоимость оценивается в сумму около 400 миллионов. Мост – это первая очередь строительства. Его планируют открыть символично в День Независимости в 2021 году.
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«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок
Новости Беларуси. Необычную акцию «За Беларусь» провели в Гродно – прямо на мосту, который строится по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране,...
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