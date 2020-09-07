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«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

07.09.2020 16:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычную акцию «За Беларусь» провели в Гродно – прямо на мосту, который строится по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Работники подняли красно-зеленые флаги и выступили против сложившейся ситуации в стране. Они устали от нагнетания обстановки и призывов в соцсетях. Хотят спокойно работать, получать зарплату. Тем более, им не нужны забастовки, ведь люди понимают, насколько значимый объект они сейчас возводят. Потому и строительство моста здесь не останавливалось ни на минуту.  

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Леонид Головач, монтажник филиала МСУ-7 ОАО «Мостострой»:  
К чему мне эта забастовка? То, что я построил, – развалить? Мне это неинтересно, правильно? Я считаю так и говорю за себя и говорю всем: надо беречь то, что мы сделали и нажили.  

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Сергей Белый, главный инженер ДСУ-18:  
Все прекрасно понимают, как нужна эта дорога. Ее долго ждали. Построили очень большой микрорайон Ольшанку. Эти пробки, с которыми сталкивается народ каждое утро, проезжая по Румлевскому мосту, изрядно уже всем надоели. И народ сам заинтересован в том, чтобы быстрее построить этот значимый объект.  

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Мост в Гродно строится по поручению и при поддержке Президента. Объект станет частью второй кольцевой дороги и позволит существенно разгрузить город от транзитного транспорта. Также дорожная артерия соединит напрямую два крупнейших спальных микрорайона, которые находятся в разных концах Гродно.  

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Объект уникален: старый железнодорожный мост реконструируют под автомобильный. Для Беларуси это первый подобный опыт. Строительство кольцевой дороги даст задел на многие десятилетия, к тому же речь о работе для тысяч человек. Поэтому нельзя допустить приостановления работ, ведь кризисы в первую очередь бьют по строительной отрасли.

«Остановиться на год, а потом подниматься можно десятилетиями». Гродненские строители о том, почему против забастовок

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:  
Всегда, как правило, когда такой кризис, когда нет финансов и так далее, приостанавливаются стройки. Но приостановить – это ладно. Но за время приостановки строительства в упадок строительный комплекс уходит теряются кадры, теряются навыки. И потом с нуля все это поднимать – это очень сложно. Остановиться можно на год, а потом подниматься можно десятилетиями.    

На строительство кольцевой дороги привлечены большие инвестиции: стоимость оценивается в сумму около 400 миллионов. Мост – это первая очередь строительства. Его планируют открыть символично в День Независимости в 2021 году.  

Люди в материале: Леонид Головач, Сергей Белый, Владимир Дешко

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Необычную акцию «За Беларусь» провели в Гродно – прямо на мосту, который строится по уникальной технологии, не имеющей аналогов в стране,...
 
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