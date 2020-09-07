Навального вывели из комы

Источник материала: АФН

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из искусственной комы и постепенно отключают от аппарата искусственной вентиляции легких, его состояние улучшилось.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении германской клиники Charite, передает Интерфакс.

"Искусственную медикаментозную кому пациента удалось завершить. Пациента пошагово отключают от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на обращения. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему нельзя исключить", - говорится в заявлении.

Сообщается, что состояние Навального улучшилось.

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года.