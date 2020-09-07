Литва назвала позором похищение Колесниковой

Источник материала: АФН

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал позором похищение Марии Колесниковой и потребовал ее немедленного освобождения.

«Вместо того, чтобы общаться с жителями Беларуси, уходящая власть пытается цинично устранять по одному. Похищение Колесниковой в Минске — позор. В 21 веке применяются сталинские методы НКВД. Она должна быть немедленно освобождена, — написал Линкявичюс в своем Twitter.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал белорусские власти не нарушать закон.

«Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, в том числе жестокие действия сегодня утром в отношении Андрея Егорова, Ирины Сухий и Марии Колесниковой, недопустимы. Власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и обязательства», — написал Боррель в Twitter, передает tut.by.

Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. До сих пор ее местонахождение не известно.

В МВД, Комитете госконтроля и Следственном комитете заявили, что не имеют информации о задержании представителей Координационного совета оппозиции, включая Колесникову.

В Госпогранкомитете отказались ответить на вопрос, пересекала ли в понедельник границу представитель оппозиции Мария Колесникова.

«Пресс-служба не располагает подобной информацией. В любом случае есть нормативные акты о конфиденциальности и неразглашении данных третьим лицам», - заявил ТАСС пресс-секретарь комитета Антон Бычковский.