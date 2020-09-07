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Беларусь сможет экспортировать через порты РФ не более 3-4 млн. тонн нефтепродуктов

07.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. Вместе с тем, объем экспорта будет ограничен 3-4 млн. тонн нефтепродуктов в год.

Об этом сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

"Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы создать экономические условия, которые были бы выгодны всем: портам, непосредственным перевозчикам, железным дорогам и самим производителям нефтепродуктов. Эта работа началась. Да, в сентябре, поручение есть, чтобы быстро отработать", - сказал Новак.

Министр отметил, что потенциал поставок составляет порядка 3-4 млн тонн. нефтепродуктов.

"Свободные мощности есть, здесь речь идет о договорных отношениях, чтобы было взаимовыгодно. Объемы - это тоже предмет переговоров, мы оцениваем потенциал в 3-4 млн тонн нефтепродуктов, могут быть и другие цифры", - подчеркнул Новак.

Беларусь экспортирует около 6 млн. тонн нефтепродуктов через порты Литвы и Латвии. Таким образом, Россия не сможет переварить экспортный поток белорусской нефтянки.

Кроме того, по текущим ценам перевалка светлых нефтепродуктов в Усть-Луге стоит 1,15 тыс. российских рублей за тонну, тогда как в Клайпеде — 5,7 евро, то есть в 2,3 раза дешевле.

 
 
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Россия в течение сентября подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через российские порты. Вместе с тем, объем экспорта будет ограничен 3-4...
 
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