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Навальному стало лучше - его отключили от аппарата ИВЛ
Источник материала: Партизан
Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, он реагирует на речь, сообщили в берлинской клинике «Шарите».
Врачи вывели его из медикаментозной комы и отключили от ИВЛ.
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Состояние российского оппозиционера Алексея Навального улучшилось, он реагирует на речь, сообщили в берлинской клинике «Шарите».
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