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Госпогранкомитет все еще "рассматривает" жалобу архиепископа Кондрусевича
Источник материала: Партизан
По закону там могут это делать 15 суток.
В Государственном пограничном комитете Беларуси
«Жалоба рассматривается, подготовлен ли уже ответ, на данный момент сказать не могу. По закону у нас есть на это 15 суток», — сказал официальный представитель пограничного комитета Антон Бычковский.
Объяснений, на каком основании действует запрет на въезд гражданину Беларуси в свою страну, там по-прежнему не дают.
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По закону там могут это делать 15 суток.
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