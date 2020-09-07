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Лукашенко: Выборы вскрыли ряд недоработок в органах власти
07.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Выборы вскрыли ряд недоработок в органах власти. Такое заявление сделал Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом председателя Следственного комитета Александра Носкевича, передает «МИР 24».
Президент поинтересовался, как обстоят дела с раскрытием громких преступлений, которые сейчас находятся на контроле главы государства. Носкевич доложил, что уровень преступности в этом году снизился на 8%.
Также на встрече председатель Следственного комитета отметил, что изменилась структура преступлений. Все чаще правонарушения происходят в области информационных технологий.
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принимая с докладом председателя Следственного комитета Александра Носкевича
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