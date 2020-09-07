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Лукашенко: Выборы вскрыли ряд недоработок в органах власти

07.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Выборы вскрыли ряд недоработок в органах власти. Такое заявление сделал Александр Лукашенко сегодня, принимая с докладом председателя Следственного комитета Александра Носкевича, передает «МИР 24».

Президент поинтересовался, как обстоят дела с раскрытием громких преступлений, которые сейчас находятся на контроле главы государства. Носкевич доложил, что уровень преступности в этом году снизился на 8%.

«Политические дрязги и неурядицы, которые у нас происходят в момент выборов и послевыборный период, вскрыли ряд недостатков, может, недоработок в разных системах управления, органах власти. Что показывают эти события с точки зрения Следственного комитета? Какие уроки нам необходимо из этого извлечь?» – спросил белорусский лидер.

Также на встрече председатель Следственного комитета отметил, что изменилась структура преступлений. Все чаще правонарушения происходят в области информационных технологий.



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принимая с докладом председателя Следственного комитета Александра Носкевича
 
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