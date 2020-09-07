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Беларусь должна России за газ 328 млн долларов

07.09.2020 16:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларусь задолжала России за природный газ 328 млн долларов. Эту сумму 7 сентября журналистам назвал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Москва и Минск достигли принципиальной договоренности о погашении долга. Сейчас, отметил Новак, белорусская сторона сверяет задолженности и взыскивает средства для погашения долга.

«В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министрами энергетики и финансов [Беларуси], это должно быть сделано в течение сентября, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца», — цитирует Новака Life.ru.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь задолжала России за природный газ 328 млн долларов. Эту сумму 7 сентября журналистам назвал министр энергетики РФ Александр Новак.
 
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