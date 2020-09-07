Беларусь должна России за газ 328 млн долларов

Беларусь задолжала России за природный газ 328 млн долларов. Эту сумму 7 сентября журналистам назвал министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, Москва и Минск достигли принципиальной договоренности о погашении долга. Сейчас, отметил Новак, белорусская сторона сверяет задолженности и взыскивает средства для погашения долга.