В Бресте мужчина угрожал взорвать здание «Белтелекома»

В Бресте мужчина угрожал взорвать здание РУП «Белтелеком», если ему не перечислят крупную сумму денег.

По данным областного УВД, на электронную почту РУП пришло письмо с требованием перечислить 50 тыс. Долларов. В случае невыполнения требований автор письма угрожал взорвать административное здание по проспекту Машерова, 21.

Из здания эвакуировали 230 человек. Взрывных устройств не обнаружено.