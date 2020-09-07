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В Бресте мужчина угрожал взорвать здание «Белтелекома»
Источник материала: Навiны
В Бресте мужчина угрожал взорвать здание РУП «Белтелеком», если ему не перечислят крупную сумму денег.
По данным областного УВД, на электронную почту РУП пришло письмо с требованием перечислить 50 тыс. Долларов. В случае невыполнения требований автор письма угрожал взорвать административное здание по проспекту Машерова, 21.
Из здания эвакуировали 230 человек. Взрывных устройств не обнаружено.
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В Бресте мужчина угрожал взорвать здание РУП «Белтелеком», если ему не перечислят крупную сумму денег.
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