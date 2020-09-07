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В Беларуси подготовят предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти

07.09.2020 16:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Распоряжением премьер-министра №176р предусмотрено создание межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

По сообщению пресс-службы правительства, рабочей группе под руководством Николая Снопкова поручено до 20 сентября провести комплексный анализ законодательства по вопросам административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности, наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики, согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов.

Члены группы также проанализируют законодательство по изъятию и предоставлению земельных участков, работе с государственным имуществом, иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства.

Также межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

 
 
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Распоряжением премьер-министра №176р предусмотрено создание межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по расширению полномочий правительства...
 
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