В Беларуси подготовят предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти

Распоряжением премьер-министра №176р предусмотрено создание межведомственной рабочей группы для подготовки предложений по расширению полномочий правительства и местных органов власти.

По сообщению пресс-службы правительства, рабочей группе под руководством Николая Снопкова поручено до 20 сентября провести комплексный анализ законодательства по вопросам административно-территориального устройства, утверждения генеральных планов, архитектурной и градостроительной деятельности, наименований административно-территориальных единиц, установления местной геральдики, согласования кадровых назначений, установления численности и структуры местных исполнительных и распорядительных органов.

Члены группы также проанализируют законодательство по изъятию и предоставлению земельных участков, работе с государственным имуществом, иным вопросам, предполагающим вовлечение в их решение главы государства.

Также межведомственной рабочей группе необходимо выработать на основе проведенного анализа системные предложения по расширению полномочий правительства и местных органов власти.